الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة سيدة مختنقة فى حريق بمنزلها بالأقصر

جثة
جثة

عثرت قوات الحماية المدنية بالأقصر على جثمان سيدة توفيت مختنقة من حريق داخل منزلها، فى أرمنت الحيط.

كانت غرفة النجدة قد تلقت إخطارًا من الأهالى، يفيد بنشوب حريق فى عدد من المنازل بأرمنت الحيط، وعلى الفور انتقلت لموقع الحريق 4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي،  للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وعثر رجال الحماية المدنية على جثمان سيدة تدعى "ن. ج"، 60 سنة، متوفاة داخل منزلها نتيجة الاختناق فى الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

الأقصر حريق جثمان أرمنت الحيط النيران منازل المجاورة

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