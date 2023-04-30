1.025 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان في 2022

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و25 مليون دولار، مشيراً إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 164 مليون دولار.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر اليابان خلال عام 2022.

وقال الوزير إن مصر واليابان ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين وللشعبين المصرى واليابانى على حد سواء، مؤكداً حرص الحكومة على جذب مزيد من الإستثمارات اليابانية للعمل بالسوق المصرى والاستفادة من الخبرات الصناعية اليابانية المتطورة وكذا من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر.

وأوضح سمير أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال عام ٢٠٢٢ تتضمن المنتجات الغذائية والمفروشات والحاصلات الزراعية ومواد البناء والسلع الهندسية والإلكترونية والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة.

وأضاف أن الاستثمارات اليابانية في مصر بلغت حتى يونيو 2021 نحو 408.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعة السيارات والأدوية، والمنتجات الغذائية والخدمات المالية والبنية التحتية، والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن عدد المنشآت اليابانية المسجلة في الهيئة يبلغ 11 منشأة في مختلف القطاعات الصناعية، لافتاً إلى أن هذه المنشآت توفر نحو 4600 فرصة عمل.