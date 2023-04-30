سكن لكل المصريين 4 هو أحدث مشروعات الاسكان الاجتماعي التي طرحها صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لفئة متوسطي الدخل وفوق المتوسط، وفتح صندوق الإسكان الاجتماعي حجز وحدات سكن لكل المصريين 4 بدءًا من اليوم الموافق 30 أبريل الجاري وحتى الخميس 4 مايو، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل المشروع ورابط كراسة الشروط .

كراسة شروط سكن لكل المصريين 4

أتاح الموقع الالكتروني لصندوق الاسكان الاجتماعي كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 عبر موقعها الالكتروني ، ويمكنك الدخول عليها بالضغط على الرابط التالي:

https://nch.shmff.gov.eg/Home/Details/7

وأكد الصندوق أن التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا، كما أنه سوف يتم تطبيق نظام الأولوية، إذ تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بـ وحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

وحسب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لا توجد أفضلية بين المواطنين الذين يقومون بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل ومن يقومون بالتسجيل في نهاية المدة.

ويجب على المواطنين استكمال إجراءاتهم عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات الموضحة في كراسة الشروط بصيغة ملفPDF مضغوط، بحيث لا تزيد مساحته عن 2 جيجا.

مشروع سكن كل المصريين 4

طالب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواطنين باستكمال إجراءاتهم عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات الموضحة في كراسة الشروط بصيغة ملف PDF مضغوط بحيث لا تزيد مساحته عن 2 جيجا.

وأوضحت مي عبد الحميد مدير صندوق الاسكان الاجتماعي أن التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا، و يتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

وحدد صندوق الاسكان الاجتماعي عدة قنوات للتواصل مع المواطنين الراغبين في حجز سكن لكل المصريين 4 ، ويمكن التواصل مع مركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.