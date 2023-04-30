الأقباط يحتفلون بثاني آحاد الخماسين "خبز الحياة"

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بحلول الأحد الثاني من آحاد فترة الخماسين المقدسة والمعروف باسم أحد خبز الحياة.

وقال مينا بطرس، مسؤول عن مادة الطقس في مدرسة الأنبا كاراس لتأهيل وإعداد الشمامسة، إن الكنيسة القبطية تنهي اليوم ثاني اسابيعها في فترة الخماسين والذي كان يحمل شعار خبز الحياة، والذي كان يتحدث عن اهمية التناول من سر الافخارستيا، حيث يقول إنجيل القداس:"أنا هو خبز الحياة من يقبل إليّ فلن يجوع ومن يؤمن بي فلن يعطش أبداً".

بينما يبدأ الاقباط غدًا ثالث اسابيع فترة الخماسين المقدسة وهو أسبوع السامرية وياتي تحت شعار ينبوع الحياة، وتعتبر السامرية بطلة من ابطال الخماسين والصوم الكبير، ولعل السبب في ذلك هو إنها تأكيدا على ان الله وحده ينبوع الحياة لكل العطاش في العالم، حيث قال المسيح للمرأة السامرية "كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضًا أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا له فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه له يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية".

ووفقا لاحتفالات الكنيسة اليوم، فيقول سنكسار الكنيسة الارثوذكسية ان اليوم ذكرى نياحة البابا الكسندروس الاسكندرى رقم 19 في تعداد باباوات مصر، وتحديدا في مثل هذا اليوم من سنة 44 ش وسنة 328 م تنيح الأب القديس البابا الكسندروس التاسع عشر من باباوات الكرازة المرقسية وقد ولد هذا البابا بمدينة الإسكندرية من أبوين مسيحيين.

ونشا في خدمة الكنيسة فرسمه البابا مكسيموس أغنسطسا ، والبابا ثاؤنا شماسا ، والبابا بطرس قسا . وكان بكرا طاهرا ولما دنا وقت استشهاد البابا بطرس دخل إليه الكسندروس في السجن هو والأب أرشلاؤس الذي صار بطريركا بعده وسألاه أن يحل أريوس من الحرم فأعاد حرمه أمامهما وعرفهما أن المسيح قد ظهر له في رؤيا وأمره بذلك وأعلمه بجلوس الأب أرشلاؤس بطريركا بعده وبعد الأب أرشلاؤس يجلس البابا الكسندروس، وأوصي بهذا كهنة الإسكندرية وأمرهم بعدم قبول أريوس وألا يكون له معهم شركة .

ولمّا جلس البابا أرشلاؤس علي الكرسي وقبل أريوس لم يمكث سوي ستة أشهر وتنيح ولما جلس البابا الكسندروس تقدم إليه أعيان الشعب وسألوه أن يقبل أريوس فأبي وزاده حرما وقال لهم أن البابا بطرس أمره هو والبابا أرشلاؤس بذلك ولما خالف البابا أرشلاؤس هذا الآمر نزعه الله سريعا من كرسي الرئاسة .

بعد هذا، نفى أريوس من البلاد فذهب إلى الملك قسطنطين الكبير وتظلم إليه من هذا البابا فأمر باجتماع مجمع الثلاثمائة وثمانية عشر في نيقية فاجتمع تحت رئاسة البابا الكسندروس الذي جادله وأفحمه، ثم حرمه هو ومن يقول بقوله ونطق بالأمانة مع بقية الآباء ووضع القوانين والشرائع والأحكام التي لا تزال بين أيدي المؤمنين إلى يومنا هذا.

وبعد أن رتب صوم الأربعين وعيد الفصح عاد إلى كرسيه غالبا وكانت مدة جلوسه علي كرسي الكرازة المرقسية خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرين يوما.