جامعة الفيوم: انطلاق الموسم الرابع للحدث العلمي Phocus بكلية الصيدلة

انطلق الموسم الرابع للحدث العلمى Phocus بكلية الصيدلة، والذي ينظمة الاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة بجامعة الفيوم EPSF على مدى 4 أيام وذلك اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حمزاوي، القائم بعمل وكيل كلية الصيدلة لشؤون التعليم، والطلاب والدكتور ربيع السوداني، نقيب صيادلة الفيوم، والدكتور أحمد إسماعيل، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتور أحمد محمد راشد، مدرس الباطنة والكلى بكلية الطب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور محمد حمزاوي، أن الاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة كيان كبير يهدف إلى المساهمة في تطوير ورفع وعي طالب كلية الصيدلة وتأهيله لسوق العمل عن طريق عدد من المحاور والتى تشمل الصحة العامة والتعليم والتدريب الصيدلى وبرامج التبادل الطلابي.

فيما أشاد الدكتور ربيع السوداني، بالمجهود الذي يبذله الاتحاد المصري، لطلاب كليات الصيدلة بجامعة الفيوم في تنظيم المحاضرات وورش العمل التي تعمل على الارتقاء بمستوى طلاب الصيدلة وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل.

وقال الدكتور أحمد إسماعيل، إن الحدث الذي يستمر لمدة 4 أيام يتضمن محاضرات وورش عمل في مجالات عدة منها السكتة الدماغية والتعامل الصيدلي معها وعدم انتظام ضربات القلب والذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم والتغذية خلال فترات العلاج وورش عمل عن الإسعافات الأولية والتحاليل الطبية.

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