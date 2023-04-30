الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يدعو رئيس وزراء اليابان لحضور افتتاح المتحف الكبير

السيسي ورئيس وزراء
السيسي ورئيس وزراء اليابان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المتحف المصري الكبير يعد الأكبر في العالم لعرض القطع الأثرية المنتمية لحضارة واحدة.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم: "أود أن أوكد ما نحمله في مصر من مشاعر تقدير بالغ واحترام لإسهام اليابان في دعم مسار التنمية، وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر التي أذكر منها المتحف المصري الكبير".

 

حضور حفل افتتاح المتحف المصري

ودعا الرئيس السيسي، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مشروع المدارس المصرية اليابانية، ورأى النور في سبتمبر 2018 ويتضمن نظام التعليم الأساسي الياباني في المدارس المصرية، إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة التي تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا والوفد المرافق له، في أول زيارة له لمصر منذ توليه المسئولية في بلاده، وتأتي الزيارة في مستهل جولته في عدد من الدول الإفريقية، وذلك قبل استضافة مدينة هيروشيما لقمة مجموعة الـ7 الشهر المقبل تحت رئاسة اليابان.

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