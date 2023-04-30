بيراميدز يهدى درع النادى لأحمد شديد قنصل سفارة مصر فى بريتوريا

حرص ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، ورئيس بعثة النادي في جنوب إفريقيا، على إهداء درع النادي لأحمد شديد، قنصل سفارة جمهورية مصر العربية في بريتوريا.

وجاء تقديم الدرع تقديرًا لجهود السفارة والسفير أحمد الفضالي في مساندة ودعم بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز خلال تواجدها بجنوب إفريقيا لخوض لقاء مارومو جالانتس في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

من جانب آخر، أقيم أمس بأحد فنادق مدينة روستنبرج بجنوب إفريقيا الاجتماع الفني الخاص لمباراة مارومو جالانتس وبيراميدز في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على مارومو جالانتس الجنوب إفريقي في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد رويال بافوكنج بمدينة روستنبرج في إياب الدور ربع النهائي بعد التعادل ذهابا بهدف لكل فريق في القاهرة.

وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز اللون الأبيض الكامل، ويرتدي حارس المرمى اللون الأسود كاملا، فيما يرتدي مارومو جالانتس الأخضر الكامل ويظهر حارسه باللون الأزرق الفاتح.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أنه في حالة انتهاء اللقاء بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب بالقاهرة سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لنصف النهائي دون لعب أشواط إضافية.