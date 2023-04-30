لعلاقة طويلة الأمد.. طرق الحفاظ على الصداقة بعد الزواج

الصداقات من أهم جوانب الخاصة بحياتنا، حيث إنها تساعدنا في التغلب على لحظات الحياة الصعبة وتوفر لنا الرفقة والدعم، ولكن هناك بعض الأشخاص تقطع علاقتها بالأصدقاء بمجرد الانشغال بالزواج وتكوين الأسرة حيث لا تجد الوقت لذلك على الرغم من أهمية وجود الأصدقاء في حياتها ، لذا يوضح الدكتور على عبد الراضي اخصائي نفسي بعض النصائح من شأنها تجعلك تحافظ على الصداقة بعد الزواج.

حافظ على التواصل مفتوحًا وصادقًا: التواصل أمر حيوي في كل علاقة ، وهذا ينطبق على الصداقات أيضًا، من الضروري الحفاظ على خط اتصال مفتوح مع أصدقائك بعد الزواج، لذا كن صادقًا مع بعضكما البعض وعبر عن عواطفك ومشاعرك بحرية.

خصص وقتًا لأصدقائك: يتطلب الزواج الكثير من الوقت والجهد. ومع ذلك ، من المهم عدم إهمال صداقاتك، تتطلب الصداقات مجهودًا أيضًا ، وتحتاج إلى تخصيص وقت لها. قم بجدولة لقاءات منتظمة مع أصدقائك والتزم بهم.

تبادل الاهتمامات المشتركة: تعد الاهتمامات المشتركة طريقة ممتازة لبناء علاقة قوية مع أصدقائك.، اكتشف اهتمامات أصدقائك وحاول دمجهم في خطتك. يمكن أن يكون هذا أي شيء من مشاهدة فيلم معًا إلى التنزه أو السفر إلى مكان جديد.

أظهر التعاطف والدعم: الدعم والتعاطف مكونان حيويان لأي علاقة صحية. كن متواجدًا مع أصدقائك عندما يحتاجون إليك ، وادعمهم في أهدافهم وتطلعاتهم. يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل تقديم أذن مستمعة وتقديم التشجيع.

احترم حدود بعضكما البعض: الحدود مهمة في كل علاقة. من المهم أن تحترم حدود أصدقائك وأن تفهم أنه قد يكون لديهم أولويات مختلفة لأنهم في مراحل مختلفة من الحياة. امنحهم مساحة عندما يحتاجون إليها ولا تأخذ الأمر على محمل شخصي إذا لم يتمكنوا من قضاء الكثير من الوقت معك كما اعتادوا.