الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الوثائقية: جلسات عمل مع متخصصين فى التاريخ والآثار والأنثروبولوجى لتدقيق فيلم كليوباترا

كليوباترا
كليوباترا

قالت قناة الوثائقية (إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية) إن هناك جلسات عمل منعقدة حاليًا مع عدد المتخصصين في التاريخ، والآثار، والأنثروبولوجي؛ من أجل إخضاع البحوث المتعلقة بموضوع فيلم كليوباترا وصورته لأقصى درجات البحث والتدقيق.

وأضافت الوثائقية، في بيان، أن ذلك يأتي انطلاقًا من المعهود دومًا في جميع أعمال قطاع الإنتاج الوثائقي وقناة الوثائقية.

وكانت "الوثائقية" قد أعلنت بدء أعمال التحضير لإنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا السابعة، ابنة بطليموس الثاني عشر، والمعروفة باسم "كليوباترا"، آخر ملوك الأسرة البطلمية، تلك الأسرة التي حكمت مصر في أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر.  

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