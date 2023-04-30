الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام ونشاط حركة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار فتح بوغاز مينائي الدخيلة والإسكندرية وانتظام حركة الملاحة البحرية وتداول البضائع وخروج ودخول السفن التجارية، رغم رفع الرايات الحمراء على بعض شواطئ المدينة بعد انخفاض درجات الحرارة وعدم التأثر بالتقلبات الجوية التي تسود معظم مناطق المدينة ونشاط في حركة الرياح.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الأحد، منع نزول البحر ورفع الرايات الحمراء على جميع شواطئ الثغر البالغ 64 شاطئًا تمتد من أبوقير شرقًا وحتى أبوتلات غربًا، لمواجهة سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط.

تعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائيًا والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

وحذرت إدارة السياحة والمصايف، في بيان، المواطنين من نزول البحر نهائيًا، مؤكدة زيادة عدد الغطاسين والمنقذين فضلاً عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد عمال أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية، مشددة على منع نزول "البدلات"، نظرا لارتفاع الأمواج وما تشكله من خطورة على الأرواح، مناشدة الرواد الالتزام بتعليمات المنقذين، حفاظًا على سلامتهم خلال تواجدهم على الشواطئ.

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ارتفاع امواج البحر الرايات الحمراء السواحل الشمالية الغربية الملاحة البحرية انتظام حركة الملاحة بميناء الإسكندرية

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