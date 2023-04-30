استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية ورفع الراية الخضراء على الشواطئ

استقرت الأحوال الجوية منذ صباح اليوم، في مدينة الإسكندرية، بطقس ربيعي مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط بسيط في حركة الرياح.

ووفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية سيكون الطقس الأحد، دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

و شهدت عروس البحر المتوسط على مدار يومين نشاطا كبيرا في حركة الرياح، وانخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة يصل للبرودة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من المحافظة.

ليشهد كورنيش الإسكندرية طقسا دافئا مع هدوء نشاط الرياح، واستمرار الحركة الطبيعية لأهالي المدينة الساحلية والوافدين إليها للاستمتاع بالطقس الربيعي.

- تبديل رايات الشواطئ إلى الأخضر وتواجد كامل لمنظومة الإنقاذ

وتبدلت رايات شواطىء الاسكندرية من الراية الحمراء إلى الراية الخضراء، والتي تعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه دون أي خطورة على المصطافين

لتستقر حالة البحر، على عكس الأمس الذي رفعت رايته الحمراء في دلالة بخطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل

واكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف على تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل، وتواجد عمال أبراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين علي الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات.

ونبهت الإدارة المركزية على المصطافين بضرورة متابعة ألوان الرايات المرفوعة واتباع تعليمات رجال الإنقاذ، بعدم تجاوز الحدود المسموحة، والنزول في الأوقات المحددة من السابعة صباحا حتى غروب الشمس، لتجنب تيارات السحب مع التأكيد على تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.

كورنيش الاسكندرية