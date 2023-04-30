الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شركة شرق الدلتا تكشف تفاصيل مشروعات الطاقة الكهربائية في شمال سيناء (فيديو)

المشروعات الجديدة
المشروعات الجديدة

قال المهندس أشرف يوسف، رئيس قطاع الإنتاج بشركة شرق الدلتا، إن أهم المشروعات التي تمت في المرحلة الثانية بمدينة محافظة شمال سيناء، نقل وحدتين غازيتين من محطة دمياط المركبة إلى محطة العريش البخارية، حيث إن قدرة كل واحدة 125 ميجا وات بإجمالي 250 ميجا وات.

 

وأضاف يوسف، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن محطة العريش الحالية تنتج 55 ميجا وات، وبالتالي نجد أننا أضفنا 5 أضعاف طاقة المحطة الحالية، لافتًا إلى أن هناك مشروع ثاني يقام في شمال سيناء، حيث جرى إنشاء محطة المساعيد بجهد 220 كيلو فولت، ومحطة الشيخ زويد بجهد 66 كيلو فولت.

 

وتابع: "الوضع قبل هذه المشروعات كان سيئا، فعندما كان تحدث مشكلة في انقطاع الدوائر الكهربية نتيجة الأعمال الإرهابية أو الأعطال الفنية كانت أكبر قدرة لدينا 55 ميجا وات، وبالتالي، فإن أحمال العريش في الفترة الأخيرة بلغت 90 ميجا وات، كانت تتعرض مناطق كثيرة في العريش لظلام تام". 

 

نخطط للمستقبل من أجل المشروعات الجديدة

 

وأشار رئيس قطاع الإنتاج بشركة شرق الدلتا، إلى أن قدرة الوحدة الواحدة 125 ميجا وات، بينما إجمالي الأحمال 90 ميجا وات، وبالتالي فإن الوحدة يمكنها تغطية العريش كلها، معقبًا: "حدث منذ فترة بسيطة انقطاع للدوائر، وجرى بنجاح تغذية مدينة العريش بالكامل من خلال محطة العريش الغازية، ونخطط للمستقبل من أجل المشروعات الجديدة".

شمال سيناء الطاقة الكهربائية مشروعات مشروعات الطاقة الكهربائية شركة شرق الدلتا تكشف تفاصيل

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