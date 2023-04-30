بعد شغب جماهيره.. هل يخوض الترجى مباراته أمام الأهلى بمدرجات خاوية؟

بات فريق الترجي التونسي، مهددًا بخوض مبارياته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، من دون جمهور، بسبب سوء سلوك جماهيره خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في إياب ربع نهائي البطولة.

وكان ملعب (حمادي العقربي)، قد شهد أمس السبت، أعمال عنف وشغب من جانب جماهير فريق الترجي، الأمر الذي تسبب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة الفريق التونسي أمام ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، لما يقرب من 40 دقيقة.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الجماهير، وتسببت أعمال الشغب في اشتعال النيران بالقرب من أحد مدرجات ملعب المباراة.

الترجي بات على موعد مع مواجهتين مرتقبتين مع الأهلي، في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، والمقرر لهما الشهر المقبل.

موقف جماهير الترجى التونسى

ومن المقرر أن يحول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ملف الأحداث التي شهدتها المباراة وتقارير الحكم ومراقب اللقاء، إلى لجنة الانضباط بـ"كاف" من أجل اتخاذ إجراء ضد إدارة الترجي التونسي.

وقد يُحرم الترجي، من خوض مباراتين على الأقل على ملعبه، خلال مسابقات «كاف» للأندية.

الترجي التونسي سبق له أن تعرض لعقوبتين من قبل لجنة الانضباط بـ«كاف» خلال العامين الماضيين، بسبب شغب جماهيره.

أدين الترجي، بسوء سلوك جماهيره، خلال مباراة الفريق أمام ضيفه الأهلي، والتي جمعتهما على ملعب (حمادي العقربي) برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (موسم 2020-2021).

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من قبل «كاف»، فإن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، قد قررت في السادس والعشرين من يوليو عام 2021، حرمان الترجي من اللعب دون حضور جماهيره على ملعبه لأربع مباريات، من بينهما مباراتان مع إيقاف التنفيذ بشرط عدم إدانة الترجي في أي وقائع مماثلة لمدة 24 شهرًا.

وأشار إلى أنه في حال ارتكاب الترجي، أي واقعة مماثلة خلال هذه الفترة، سيتم فرض المباراتين الموقوفتين تلقائيًا دون الإخلال بالعقوبات الأخرى التي قد تفرضها لجنة الانضباط.

قرار «كاف» جاء بعد أن أشار مسئولو المباراة في تقاريرهم إلى وقوع اشتباكات بين الشرطة وجماهير فريق الترجي في المدرجات، التي قامت بإلقاء مقذوفات على أرض الملعب وأمام الشرطة.

وأوضح «كاف» في حيثياته أن "قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، الذي غطى أرجاء الملعب. ولم يتمكن العديد من ضباط الشرطة واللاعبين والمصورين من التنفس، ولم يتمكن لاعبو الفريقين والحكام بدورهم من القيام بعمليات الإحماء".

وأكد أن تلك الأحداث تسببت في تأخير ركلة البداية ساعة واحدة.

وأوضح البيان أنه خلال المباراة، تم إلقاء مقذوفات من مشجعي الترجي على أرض الملعب، واستخدام الدخان في عدة مناسبات، ومرة واحدة فقط من قبل أنصار الأهلي.

وأشار مسئولو «كاف» أيضًا إلى أن الجمهور المتواجد في الملعب تجاوز الحد الأقصى الذي سمح به «كاف» في ذلك الوقت، والمقرر بـ5000 مشجع.

وطبقًا للعقوبة الصادرة من الاتحاد الإفريقي، فإن الترجي خاض مباراتين على ملعبه خلف أبواب مغلقة، وهما: الاتحاد الليبي (دور الـ32 لدوري الأبطال 2021-2022)، وجوانينج جالاكسي البوتسواني (مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات).

عقوبة انضباطية جديدة ضد الترجى

أدين نادي الترجي، بسوء سلوك جماهيره بعد أن ألقى مشجعوه المقذوفات على أرضية الملعب خلال مباراتيه أمام مواطنه النجم الساحلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا (2021-2022)، يومي 26 فبراير و12 مارس 2022.

ووفقًا لبيان «كاف» المنشور عبر موقعه الرسمي، في 28 مارس 2022، فإن الاتحاد الإفريقي قال: «بالنظر إلى أن الترجي التونسي كان قد تلقى سابقًا عقوبة مع وقف التنفيذ لارتكاب جريمة مماثلة خلال نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (موسم 2020/2021)، ضد الأهلي، فقد قرر مجلس «كاف» للانضباط، فرض الإيقاف التلقائي لمباراتين دون حضور الجماهير. وبالتالي، سيلعب الترجي التونسي مباراتيه المقبلتين من منافسات «كاف» للأندية بصفته ناديًا مضيفًا خلف أبواب مغلقة، بسبب السلوك غير المقبول والمتكرر لمشجعيه".

وأكد «كاف» في بيانه، أن المباريات التي سيخوضها الفريق التونسي دون حضور الجماهير هي: الترجي ضد شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها 2 أبريل 2022 ومباراة الترجي على أرضه في ربع النهائي.

كما تعرض الترجي، لغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار أمريكي نتيجة سوء سلوك جماهيره.

وخاض الترجي، مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري الأبطال (2021-2022) أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، وكذلك مباراته أمام وفاق سطيف الجزائري، في إياب الدور ربع النهائي للبطولة، خلف أبواب مغلقة، ليستنفذ الفريق التونسي، كامل العقوبة المفروضة عليه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي.

وبذلك، فإن أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل وكذلك موقف فريق «باب سويقة» من خوض مباراة الذهاب أمام الأهلي في رادس دون حضور جماهيره سيكون مرهونا بصدور قرار جديد من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي.

وسيحل الأهلي، في ضيافة الترجي التونسي، أحد يومي 12 و13 مايو، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، قبل أن يحتضن ممثل الكرة المصرية، مباراة الإياب، المقرر لها أحد يومي 19 و20 من الشهر نفسه.