مصرع شخص صدمته سيارة في البدرشين

لقى شخص مصرعه، اليوم الأحد، إثر صدمه من سيارة مسرعة أعلى طريق المرازيق فى البدرشين، بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته.

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.