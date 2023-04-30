الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة طفل فى حادث تصادم بالشرقية

جثة طفل
جثة طفل

لقي طفل عمره عامين مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة به بطريق نزلة العزازى أبوحماد نطاق مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول "عبدالرحمن. م" عامين مقيم نطاق مركز أبوحماد، جثة هامدة. 
وتبين من التحريات وتوقيع الكشف الطبى على الطفل حدوث وفاته إثر إصابته بنزيف بالمخ نتيجة تعرضه لحادث تصادم سيارة بطريق نزلة العزازى أبوحماد.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مديرية أمن الشرقية مستشفى أبوحماد المركزى جثة هامدة

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