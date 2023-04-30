سلامة الغذاء: 27 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية واستيفاء 4 مصانع للاشتراطات

ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 27 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 22 حتى 28 أبريل الجاري، فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الرابع لشهر إبريل 4 مصانع، وجارٍ إدراجها بالقائمة البيضاء.

وأضافت الهيئة - في تقريرها الأسبوعي الـ 13 عن الفترة من 22 حتى 28 أبريل الجاري - أنه بالنسبة لإدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد 11 زيارة، بواقع 5 زيارات فحص و6 زيارات تفتيشية، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة، واستوفت 6 منشآت لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال الأسبوع الماضي، وجارٍ إدراجها بالقائمة البيضاء، كما أصدرت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 438 إذن تصدير لحاصلات زراعية، خلال هذا الأسبوع.

وفيما يخص الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، فقد قامت الإدارة بالتعاون مع إدارة الشكاوى بالهيئة بتنفيذ حملات على 40 منشأة، تم تسجيل 7 منشآت غذائية منها، بواقع 3 مصانع و4 موردين، خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 22 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 18 شكوى، وجار فحص 4 شكاوى.

كما قام فريق إدارة الشكاوى بشن 151 حملة تفتيشية بمختلف المحافظات؛ للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

ومع بدء موسم توريد القمح المحلي 2023، تم المرور من قبل غرفة العمليات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح، وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام بمحافظات (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - بني سويف - المنيا)، كما يتم المرور الدوري من قبل مديري الفروع لمواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة.

وزودت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مواقع استلام الأقماح بمختلف المحافظات بأجهزة سريعة لقياس درجة الرطوبة خلال 30 ثانية فقط من أخذ العينة، لمساعدة اللجان في سرعة إنجاز العمل.

وخلال الأسبوع الماضي قامت إدارة السلع الاستراتيجية بزيارات معلنة لعدد 2 مضرب أرز.

كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 850 رسالة، تنوعت ما بين 135 صنفا من فواكه وخضر ومنتجات غذائية متنوعة من 68 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر والسعودية والإمارات والصومال.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 500 رسالة تم رفض 10 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 90 صنفا من قمح وفول صويا وذرة وأسماك ولحوم مجمدة وزيت عباد شمس من 50 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر، روسيا وصربيا وأوكرانيا وأمريكا.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، خلال الأسبوع الماضي، فقد تم تنفيذ 16 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية؛ للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

كما تم حصر 12 منشأة تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة وذلك بمحافظة القليوبية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، خلال الأسبوع الماضي، فرع واحد؛ ليصبح عدد السلاسل المسجلة لدى الإدارة حتى تاريخه 1257 فرعا لعدد 45 سلسة تجارية.

وقامت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية بـ 7 مأموريات رقابية للمخازن، وتم استيفاء مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ ليصل إجمالي عدد المخازن المدرجة بالقائمة البيضاء لدى الهيئة 211 مخزنا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، فقد تم عمل 5 مأموريات رقابية على المحالب في محافظات (البحيرة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، والقاهرة)؛ ليصل إجمالي عدد المأموريات التي تم تنفيذها على المحالب ومراكز تجميع الألبان إلى 872 مأمورية حتى الآن.

وخلال فترة عيد الفطر المبارك، وجه رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، فروع الهيئة بتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، حيث قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 295 منشأة غذائية؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية بالمحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 8 آلاف عبوة مشروب صناعي يحتوي على ألوان غير مصرح بها، وتم إعدام عبوات مياه غازية منتهية الصلاحية تزن 6 أطنان، و33 ألف عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بناءً على قرار النيابة.

كما تابعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية عملية توريد القمح المحلي موسم 2023، وتم رصد 6 أطنان و734 كيلو جرام قمح بداخل مصنع أعلاف يتم استخدامه كأعلاف، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح المحلي.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة.