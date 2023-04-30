تسمم سيدة وطفليها بسبب وجبة فاسدة في الأقصر

أصيبت سيدة وطفليها بحالة تسمم، اليوم، إثر تناولهم وجبة فاسدة داخل المنزل في مدينة الكرنك في محافظة الأقصر.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من أهالى منطقة الروضة بمدينة طيبة يفيد بإصابة سيدة وطفليها وهم كل من "سعدية.ا.ا" 40 سنة، وأطفالها "أنس" 2 سنة، و"إبراهيم" 9 سنوات، بحالة إعياء وقيئ شديد، وذلك عقب تناولهم وجبة داخل منزلهم يشتبه فى أنها وجبة فاسدة.

وتم على الفور استدعاء رجال الإسعاف وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر، وذلك لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.