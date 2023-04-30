الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"بحوث الفلزات" يبحث التعاون مع "هندسة مصر للعلوم والتكنولوجيا" في تنفيذ مشروعات بحثية للطلاب

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

استقبل مركز بحوث وتطوير الفلزات وفدا من كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة غادة عامر عميد الكلية ، لبحث تعزيز الشراكة في مجال تنفيذ مشروعات بحثية للطلاب.

وأشار الدكتور إبراهيم غياض القائم بعمل رئيس المركز في تصريح له اليوم إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخلق حلقات تواصل بين المراكز البحثية وطلاب الجامعات وقطاعات الصناعة لتأهيلهم لسوق العمل.

وقال إن الزيارة شملت تفقد المعاهد البحثية بالمركز، ومبنى المعامل، والعنابر نصف الصناعية، والاطلاع على الأجهزة العلمية والمعدات الموجودة بالمركز والخاصة بتطوير الفلزات والمعادن والسبائك.

وأوضح أنه تم عقب الزيارة مناقشة تنظيم برنامج تدريبى للطلاب يشمل التعاون فى تنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركة، وتنظيم مؤتمرات علمية، وإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة فى مجال هندسة التصنيع والتكنولوجيا الفائقة والمواد المتقدمة ، وتبادل الخبرات فى تقديم الاستشارات الفنية للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنه تم كذلك بحث التعاون فى تطويع العلوم والتكنولوجيات الحديثة بما يتناسب مع طبيعة الصناعة المصرية، والاستفادة من الخامات المحلية لدعم الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة فى مجالات الكيماويات، والبتروكيماويات، والكهرباء، والطاقة، والمعادن، والسبائك، والصناعات الهندسية.

وأكد أن معهد بحوث الفلزات يعد المركز الوطني الإقليمي المتخصص فى مجال بحوث وتطوير المواد، وينفرد بإمكاناته من معدات علمية وبحثية ونصف صناعية، حيث يضم المركز أربعة معاهد بحثية وهى معهد تكنولوجيا الخامات ومعالجتها، ومعهد تكنولوجيا الفلزات، ومعهد المواد المتقدمة، ومعهد تكنولوجيا التصنيع.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية مواجهة التحديات التي تسعى الشعوب الإفريقية للتغلب عليها في عدة مجالات من خلال تحقيق أهداف تنموية لتطوير منظومة الفضاء في أفريقيا، بالربط بين البنية التحتية في القارة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء والاستفادة من الموارد المتاحة في شتى المجالات، وذلك تماشياً مع أجندة الاتحاد الإفريقي (2063).

الاستشارات البتروكيماويات التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي التكنولوجيات التكنولوجي

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلي Arryadia TNT

رئيس "دمياط الجديدة": تنفيذ حملة مسائية لإزالة الإشغالات والقضاء على الظواهر العشوائية

زراعة 40 ألف فدان قطن.. والمستهدف هذا العام 250 ألفًا

الاستخبارات البريطانية: روسيا حاولت اعتراض الإمدادات العسكرية الأوكرانية بهجومها الصاروخى الأخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مدينة أريحا لليوم الثامن.. واشتباكات فى بيت لحم

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية