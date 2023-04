التعليم العالي تعلن عن منح دراسية لدرجة الماجستير لمدة عام فى هونج كونج

أعلن قطاع الشئون والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القنصلية المصرية العامة فى هونج كونج أفادت بأن كلية الأعمال بجامعة Baptist أعلنت عن منح دراسية لدرجة الماجستير لمدة عام تشمل الإعفاء من مصاريف الدراسة وتوفير بدل إعاشة يصل إلى حوالى 12820 دولارا أمريكيا، كما أنه لا يوجد عدد محدد للمستفيدين من تلك المنح وذلك فى عدد من المجالات المختلفة كالآتى:

Master of Accountancy

Master of Human Resources Management

MSc in Applied Accounting & Finance

MSc in Applied Economics

MSc in Business Management

MSc in Corporate Governance and Compliance

MSc in Data Analytics and Business Economics

MSc in Entrepreneurship and Global Marketing

MSc in Finance (FinTech and Financial Analytics)

MSc in Marketing for the Creative Economy

تفاصيل عن المنح:

برامج الدراسات العليا للأعمال بدوام كامل لمدة عام واحد مفتوحة الآن للمتقدمين الدوليين لاستلام 2023 ، بالإضافة إلى منح القبول المدرجة أدناه ، قد يقدم كل برنامج العديد من جوائز التخرج ، والمنح الدراسية ، وجوائز بدء الأعمال التجارية وغيرها من الجوائز القائمة على الجدارة في وقت التخرج. لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى موقع البرنامج الخاص بكل برنامج

المنح الدولية للدراسات العليا (IPS)-

كلية هونج كونج للأعمال مكرسة لنجاح الطلاب في جميع أنحاء العالم، المنح الدراسية الدولية للدراسات العليا (IPS) المنح التي تغطي الإعفاء الكامل من الرسوم الدراسية بالإضافة إلى بدل المعيشة بحوالي 12،800 دولار أمريكي ، هي جوائز جدارة للطلاب الدوليين (الذين يحملون جنسية خارج البر الرئيسي للصين ، وماكاو ، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) مع امتياز شامل مقبول في واحدة من برامج الأعمال للدراسات العليا لمدة عام واحد أدناه بدوام كامل:

ماجستير في المحاسبة

ماجستير في إدارة الموارد البشرية

ماجستير في المحاسبة التطبيقية والتمويل

ماجستير في الاقتصاد التطبيقي

ماجستير في إدارة الأعمال

ماجستير في حوكمة الشركات والامتثال

ماجستير في تحليلات البيانات واقتصاديات الأعمال

ماجستير في ريادة الأعمال والتسويق العالمي

ماجستير في المالية (FinTech والتحليلات المالية)

ماجستير في التسويق للاقتصاد الإبداعي.

وستقوم لجنة القبول لكل برنامج بتقييم كل طلب بدقة بناءً على جميع المعلومات المقدمة في الطلب عبر الإنترنت بالإضافة إلى أداء مقابلة مقدم الطلب. يرجى ملاحظة أن منحة الدراسات العليا الدولية (IPS) هي منحة دراسية تنافسية للطلاب الدوليين المؤهلين تأهيلا عاليا. قد يقدم مكتب البرنامج منحة دراسية بخلاف IPS، أو حتى لا يقدم أي منح دراسية، لطالب دولي مقبول، علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.