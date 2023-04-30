الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"سويلم" يتابع الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات

وزير الري
وزير الري

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات وإجراءات متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على أعمال تطهيرات الترع بالعديد من المحافظات.

وشدد الدكتور سويلم على سرعة نهو ما تبقى من أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وقيام مديري عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع، والاستمرار فى متابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور بالترع والمصارف، والاطمئنان على قدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وذلك لضمان إستيفاء كافة الإحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، والتوجيه بسرعة نهو مراجعة خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات.

وأكد الدكتور سويلم على قيام مديري عموم الرى بجميع المحافظات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجنب التطهيرات الجائره علي جسور الترع، والتأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر لجسور الترع، مع قيام كل إدارة بتحديد المناطق الحرجة بزمام الإدارة والتى تستلزم المتابعة الدائمة لها لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها.

ووجه الدكتور سويلم بقيام مسئولى الوزارة بالمحافظات بالتنسيق الفورى والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات علي جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى ومنع تراكمها.

كما وجه بزيادة الاعتماد على التشغيل الذاتي بمعرفة أجهزة الوزارة والإعتماد علي معدات الوزارة في تنفيذ أعمال التطهيرات.

وأكد على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا، والاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

الترع والمصارف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم المجاري المائية الدكتور سويلم هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى هانى سويلم وزير الموارد المائية

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