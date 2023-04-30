الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض استعدادات انطلاق الحوار الوطنى (فيديو)

انطلاق الحوار الوطني
انطلاق الحوار الوطني

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، استعدادات انطلاق الحوار الوطني وجاءت على النحو التالي: 

 

  • يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني انعقاده الدائم لحين انطلاق الحوار.

 

  • يجرى استكمال التجهيزات النهائية لانطلاق الحوار في موعده المقرر 3 مايو المقبل.
  • تنطلق جلسات الحوار الوطني بجلسة افتتاحية يوم الأربعاء المقبل 3 مايو.

 

  • يتتبع الجلسة الافتتاحية 3 جلسات أسبوعية مخصصة للنقاش في 3 محاور.

 

  • المحاور الثلاثة التي تتم مناقشتها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

 

  • يأتي انطلاق جلسات الحوار بعد سلسلة اجتماعات استمرت لشهور.

 

  • شملت الاجتماعات رؤى وأطروحات من جميع الأحزاب السياسية والشخصيات العامة.
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