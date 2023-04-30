"إكسترا نيوز" تستعرض استعدادات انطلاق الحوار الوطنى (فيديو)
استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، استعدادات انطلاق الحوار الوطني وجاءت على النحو التالي:
- يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني انعقاده الدائم لحين انطلاق الحوار.
- يجرى استكمال التجهيزات النهائية لانطلاق الحوار في موعده المقرر 3 مايو المقبل.
- تنطلق جلسات الحوار الوطني بجلسة افتتاحية يوم الأربعاء المقبل 3 مايو.
- يتتبع الجلسة الافتتاحية 3 جلسات أسبوعية مخصصة للنقاش في 3 محاور.
- المحاور الثلاثة التي تتم مناقشتها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
- يأتي انطلاق جلسات الحوار بعد سلسلة اجتماعات استمرت لشهور.
- شملت الاجتماعات رؤى وأطروحات من جميع الأحزاب السياسية والشخصيات العامة.