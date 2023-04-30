وفاة طالب في حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

وقع حادث علي الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، بين سيارة ميكروباص وتروسيكل عقب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، نتج عن التصادم وفاة طالب.

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طالب في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية، ورئيس فرع بحث الشرق، ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدم بـ "تروسيكل " قيادة طالب ويقيم بذات الناحية، نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.