الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير مالية قطر: نسعى لتحفيز استثماراتنا فى مصر

علي بن أحمد الكواري
علي بن أحمد الكواري

قال علي بن أحمد الكواري وزير مالية قطر إن بلاده تعد مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات.

وأضاف علي بن أحمد الكواري، خلال لقاء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، أننا نسعى لتحفيز الاستثمارات القطرية في مصر استمرارًا للروابط التاريخية بين البلدين.

ووجه دعوة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، لحضور "منتدى قطر الاقتصادي" في الدوحة، الذى يعقد خلال الفترة بين 23 و25 مايو المقبل.

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