الأنبا باسيليوس يترأس لقاء خدام السجون ومرشديها في المنيا

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، خدمة مرشدية السجون و لقاء خدام السجون ومرشديها بمحافظة المنيا، وذلك بقاعة القديس بولس، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

جاء ذلك بحضور الأخ روي موصللي، مسؤول أخوية السجون العالمية بالشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، والأب بولس نصيف، مسئول مكتب العمل الإيبارشي، ومرشد السجون بالمنيا.

حضر أيضًا عدد من كهنة الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقساوسة الكنيسة الإنجيلية، والأخوات الراهبات، ومسؤولي الخدمة.

وقدم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك كلمة تشجيعية للحاضرين، مرحبًا بجميع المشاركين، كما تحدث الأب المطران في كلمته حول "الحب والحياة".

وأكد الأنبا باسيليوس أن الخادم هو ناقل للحب والحياة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بجميع أسر أعضاء الخدمة على كافة المستويات.

تضمن اللقاء أيضًا الكلمات المختلفة من مسؤولي أخوية السجون، والآباء الكهنة، والقسوس، حيث قاموا جميعًا بتبادل الخبرات، لأجل خير الخدمة.