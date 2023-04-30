تصريحات رئيس الوزراء حول قدرة مصر على سداد التزاماتها تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، حول قدرة مصر على سداد التزاماتها المالية الدولية، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.

فتحت عنوان "مصر تسدد التزاماتها الدولية وتحقق إنجازات كبيرة فى البنية الأساسية"، نقلت صحيفة "الأهرام" عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تأكيده أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد أى التزامات دولية عليها، ولم تخفق فى سداد ما عليها، مشيرًا إلى أن ذلك يعد من ثوابت الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة احترام مصر التزاماتها بالكامل.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفى عقده، أمس، على هامش زيارته عددًا من المصانع فى مدينة العاشر من رمضان، ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة.

وأكد د. مدبولى أن الحكومة تستهدف قبل يونيو إتمام عمليات وإنجاز ما يعادل مليارى دولار على الأقل من خطة الطروحات الموضوعة من قِبل الحكومة من خلال شركات محددة يجرى التفاوض عليها.

وفيما يتعلق بالشأن السوداني، وتحت عنوان "الجيش السودانى: التآمر على الدولة خططت له جهات داخلية"، قالت صحيفة، الأهرام، فيما دخلت الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث، أعلنت نقابة أطباء السودان عن ارتفاع الضحايا المدنيين إلى 411 قتيلًا و2023 مصابًا، بينما أكد الجيش السودانى أن التآمر على الدولة السودانية كان كبيرًا وخططت له جهات فى الداخل والخارج، لافتًا إلى نجاحه فى إحباط محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم‪.‬

وذكرت الصحيفة، أن الجيش السودانى، قال فى بيان أمس، إن ما جرى خلال الأسبوعين الماضيين، كان محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بالقوة، ‪ وبحسب الصحيفة، فإن البيان شدد على أن الجيش نجح فى إحباط مشروع لاختطاف الدولة السودانية بكل تاريخها لصالح مشروع حكم ذاتى لشخص واحد‪.

ولفتت إلى أن الجيش السودانى اتهم قوات الدعم السريع مساء أمس الأول باغتيال واختطاف عدد من المتقاعدين من ضباط القوات المسلحة والشرطة والأمن‪،‬ مؤكدًا مواصلة من وصفهم بالمتمردين خرق الهدنة، مما تطلب التعامل العسكرى من طرف الجيش مع تلك الخروقات.

وما زلنا في الشأن السوداني، حيث ذكرت صحيفة "الجمهورية"، تحت عنوان "شكرى.. للقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان: مصلحة الشعب السودانى شاغلنا الأساسى"، أن وزير الخارجية سامح شكرى تلقى اتصالًا هاتفيًا أمس من القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينج داو للتشاور بشأن الأزمة الراهنة فى السودان.

ونقلت الصحيفة، عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، قوله، إن "الاتصال تضمن استعراض الجهود التى يقوم بها الجانبان من أجل تعزيز ودعم التواصل لوقف دائم لإطلاق النار فى السودان تأسيسًا على المبادرة المصرية - الجنوب سودانية" التى تم الاتفاق عليها خلال الاتصال الذى جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس سلفا كير فى ١٦ أبريل الجاري.

وفي شأن آخر، وتحت عنوان "الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية آمن ويكفى شهورًا"، نقلت صحيفة "الجمهورية"، عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قوله إن الاحتياطي الاستراتيجي مـن السلع الأساسية آمن ويكفي عدة أشهر.

وذكرت الصحيفة أن وزير التموين أشار إلى أن احتياطي القمح يكفي 6. 2 شهر حتى 5 يوليو المقبل، مع استمرار عمليات الاستيراد بالتوازي مع توريد القمح المحلي والذي حقق حتى الآن معدلات توريد عالية مقارنة بالعام الماضي وبلغ نحو 365 ألًفا و740 طنًا مقارنة بنحو 140 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أن الموسم بدأ في بعض المواقع في 15 أبريل الماضي، ومنها "توشكي - شرق العوينات" منوهًا إلى أن البداية الحقيقية لموسم التوريد بدأت ثالث أيام عيد الفطر، وبدأت كافة المناطق في التوريد منذ 3 أيام.

وفي صحيفة "المصري اليوم" وتحت عنوان «الحوار الوطني يبدأ تحديد المشاركين في الجلسات"، واصل مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته أمس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك في إطار انعقاده الدائم لاستكمال التجهيزات النهائية لانطلاق الجلسات في موعدها المقترح 3 مايو المقبل، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الإعلان عن الأسماء النهائية المقرر مشاركتها في الجلسات.