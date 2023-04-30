الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة" تُرسل وحدة تدريب متنقلة لتدريب أهالى الأسمرات

حى الأسمرات
حى الأسمرات

أرسلت وزارة القوى العاملة وحدة تدريب مهني متنقلة إلى حي الأسمرات بمحافظة القاهرة لتدريب الشباب من الجنسين وبالمجان على مهن يحتاجها سوق العمل ومنها مهن: التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة.

وحسب بيان صحفي عن الوزارة اليوم الأحد، قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة إن هذه الوحدة من ضمن 11 وحدة جاهزة للانطلاق قريبا، من مقر الوزارة الي المحافظات لتعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك.

وأضاف أن إرسال وحدة التدريب هذه إلى حي الأسمرات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدريب أهالي هذا الحي على مهن تؤهلهم لسوق العمل، وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة.

هذه الوحدة تستقر الآن داخل القرية الرياضية بالأسمرات، وتستعد مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة لبدء دورات تدريبية مجانية للشباب وفتيات الحي فيها على مهن: التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء، وذلك مع بداية الأسبوع المقبل، وذلك في إطار خطة التدريب المهني للعام 2022-2023، التي تنفذها "الوزارة" من خلال 75 مركز تدريب ثابتا ومتنقلا، منتشرة في جميع محافظات مصر.

التفصيل والخياطة التدريب المهني الرئاسية حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القوى العاملة حسن شحاتة المبادرة الرئاسية حياة كريمة تدريب الشباب

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