رفع 220 طن قمامة من شوارع زفتي بالغربية

نجحت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، في رفع نحو 220 طن قمامة بنطاق الشوارع والميادين والطرق العامة والفرعية، وذلك من أجل إظهار المنظر الجمالي داخل جميع مدن وقرى المركز وقرى ومراكز محافظة الغربية حسب توجيهات محافظ الغربية.

وأكد إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، ان المعدات المشاركة في عملية النظافة ورفع المخلفات، كانت معدات مجلس مدينة زفتي، بالإضافة إلى معدات المجالس القروية بالقري التابعة لمركز زفتى.

كما رفعت معدات مجلس مدينة قطور، 100 طن قمامة من الشوارع الرئيسية والطرق الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة قطور، تحت إشراف مجلس المدينة وبمشاركة عمال مجلس المدينة ومعدات المجلس والوحدات القروية.

وفي مركز ومدينة السنطة تم رفع 120 طن قمامة، من الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية من وإلى المركز.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون برفع 70 طن قمامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

ورفعت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، 190 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، بمشاركة معدات الوحدة المحلية ومعدات حي أول وحي ثان المحلة الكبري والوحدات القروية.

وأوضح رئيس المدينة، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتكثيف حملات إزالة القمامة والمخلفات، والتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها من خلال نقلها من المحطات الوسيطة وأماكن تجميع المخلفات لمصانع التدوير، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع.

فيما أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، رفع 1800 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء والقري على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.