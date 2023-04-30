الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بقتل شقيقته في بولاق

متهم
متهم

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية، من القبض على المتهم بقتل شقيقته في بولاق الدكرور، نتيجة خلافات أسرية.

 

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل فتاة داخل مسكنها في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شقيق المجني عليها  وراء قتلها خنقا نتيجة خلافات عائلية وأنه من متعاطي المواد المخدرة. 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

إتخاذ الإجراءات القانونية اسرية ارتباط ارتكاب اجراء التحريات أجرأ اقت الإجراءات القانونية

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