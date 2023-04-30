الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توطين الصناعة.. "ابدأ" ينتج مواسير UPVC البديلة للألوميتال للمشاركة بالمشروعات القومية (فيديو)

شركة ابدأ لإنتاج
شركة ابدأ لإنتاج مواسير UPVC

قال المهندس محمد ناجح، رئيس مجلس إدارة مصنع ابدأ، إن مصنع شركة ابدأ لإنتاج مواسير UPVC جاء بالمشاركة بين شركة نماء والمبادرة الرئاسية ابدأ لتطوير الصناعة.

وأضاف المهندس محمد ناجح، في مقطع فيديو للشركة، أن قطاعات UPVC هى بديل للألوميتال، ومن هنا بدأت فكرة إنتاج UPVC للمواسير بالمشاركة مع المبادرة الرئاسية ابدأ، مرجعًا تفضيله المشاركة مع المبادرة الرئاسية ابدأ لاستطاعتها إزالة أى عقبات قد تواجه الصناع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مصنع ابدأ أنه من خلال المصنع يمكن التوريد للمشروعات القومية مثل مشروع الإسكان ومشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك بهدف توطين الصناعات في مصر.

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