الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة مصطفى محمد.. تولوز يكتسح نانت ويتوج بلقب كأس فرنسا

تولوز يسحق نانت
تولوز يسحق نانت

توج تولوز بلقب كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه الساحق على مضيفه نانت 5 /1 اليوم السبت في المباراة النهائية.

وأقيمت المباراة على ملعب "فرنسا"، والذي شهد خسارة فريق نانت الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد.

وحصد تولوز لقب الكأس للمرة الثانية في تاريخه بعد أن فاز باللقب مرة واحدة من قبل في عام 1957.

وحسم تولوز الفوز منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدمًا بأربعة أهداف، بواقع هدفين للوجان كوستا ومثلهما لتيس دالينجا في الدقائق الرابعة والعاشرة و23 و31.

وفي الشوط الثاني رد لودوفيتش بلاس بهدف لنانت من ضربة جزاء في الدقيقة 75 قبل أن يسجل زكرياء أبوخلال خامس أهداف تولوز في الدقيقة 79.

وكان الدولي المصري مصطفى محمد قد شارك في المباراة بأكملها وكاد أن يسجل هدفًا بعد 12 دقيقة فقط قبل أن يُبعد مدافع تولوز الكرة من على خط المرمى.

تولوز نانت الفرنسي مصطفى محمد نهائي بطولة كأس فرنسا

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