متحدث الوزراء: طرح 10 شركات تابعة للقوات المسلحة فى البورصة خلال الفترة المقبلة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات يتم تنفيذه وحريصين على التوازن في كافة الإجراءات.

وأضاف السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، أنه سيتم طرح 10 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه لم يتم الإعلان بعد عن الـ 10 شركات، لكن مجرد أن رئيس الوزراء أفصح عن وجود 10 شركات تتبع القوات المسلحة كان أمرًا مفاجئًا.

وأوضح أن هناك إقبال من المستثمرين على الشركات الحكومية التي يتم طرحها للقطاع الخاص.

ويجري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة لعدد من المصانع ومشروعات الإسكان بالمدن الجديدة.