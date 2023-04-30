الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى: أوقات صعبة تنتظر القوات الأوكرانية

رئيس أوكرانيا فولوديمير
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

أعلن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي استعداده لشن هجوم مضاد دون انتظار توريد مقاتلات إف - 16.

وقال عبر قناة مكتب الرئيس الأوكراني على تيليجرام: "لم يعد هناك وقت للانتظار أكثر، لذلك سنبدأ قبل أن تتوفر لدينا المقاتلات الغربية".

في الوقت نفسه، اعترف الرئيس الأوكراني أن ظروفا عصيبة تنتظر قوات كييف بدون إسناد من الطيران قائلا: ستخسر كييف المزيد من الجنود.

وكما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الجيش الروسي يراقب بعناية ما يقال في هذا الصدد، ويأخذه في الاعتبار في سير العملية الخاصة.

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