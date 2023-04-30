حقيقة وجود عطل بـ"رادار" الدائرى أسفل كوبرى جوزيف تيتو

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعليق يزعم بوجود عطل بجهاز الرادار المتواجد بالطريق الدائرى – أسفل كوبرى محور جوزيف تيتو –بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلًا واضطلاع الشركة المسئولة عن صيانة الردارات بإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والتي تشمل (ضبط زوايا الكاميرات – ضبط وتهيئة السرعة المُحددة "أعمال المُعايرة" أعمال النظافة والوقاية للمحتويات الداخلية) بصفة مستمرة، والتأكد من دقة المخالفات لجميع أنواع المركبات، وأن الرادار المُشار إليه قد تمت مُعايرته وفحصه فى المواعيد المُقررة وتبين سلامته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.