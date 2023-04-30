الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "الوزراء": الحكومة تنظر لمناقشات الحوار الوطنى بكل جدية

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك إقبالًا من المستثمرين على الشركات الحكومية التي يتم طرحها للقطاع الخاص. 

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الحكومة المصرية تنظر إلى الحوار الوطني بكل جدية واهتمام، معقبا: "نتطلع إلى حوار مثمر ونقاش".

وأوضح أن المهتمين بالشأن العام هم المشاركين في الحوار الوطني، ويمثلون مختلف الأطياف، لافتًا إلى أنه في قلب الحوار الوطني بفعل الأزمة الاقتصادية سيكون الوضع الاقتصادي في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة ومسؤوليها ووزراءها على أتم استعداد، إذا تمت دعوتهم للمشاركة في بعض الجلسات حتى يطلعوا المشاركين في هذا الحوار على مستجدات الوضع وحقائق الصورة كاملة، وبعد ذلك ننتظر المخرجات التي ستنتج عن هذا الحوار الوطني، والتي ستكون مخرجات مقدرة، حيث إننا من المستحيل أن نجمع هذا الكم من العقول التي تمثل كل الفئات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحزبية وكل هؤلاء ولا تستمع إليه، بل سنستمع إليهم وبكل جدية.

 

 

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متحدث "الوزراء": الحكومة تنظر لمناقشات الحوار الوطنى بكل جدية

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