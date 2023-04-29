مايا مرسى: أشكر "المتحدة" على تقديم قضايا مهمة للمرأة فى مسلسلات رمضان

علقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على تناول الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقضايا المرأة المصرية في دراما رمضان 2023.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "أوجه التحية للشركة المتحدة على تقديم قضايا مهمة للمرأة في مسلسلات رمضان".

وأضافت أن الدراما الرمضانية طرحت العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة على رأسها الوصاية، متابعة: "دراما رمضان ساعدتنا في إيصال صوتنا إلى المشرعين في الكثير من القضايا".

وأشارت إلى أن الفنانة منى زكي قدمت دورًا عظيمًا في مسلسل "تحت الوصاية" ونجحت في تغيير النظرة الذكورية للمرأة.