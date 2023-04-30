الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمنعم السيد: مصر تواصل دعم الفئات الأكثر احتياجاً ضد الصدمات الاقتصادية العالمية

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن جهود الدولة المصرية في دعم ملف الحماية الاجتماعية.

 

وقال "السيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء السبت، إن الدولة المصرية تواصل دعم الفئات الأكثر احتياجاً ضد الصدمات الاقتصادية العالمية.

 

 وأضاف أن الدولة تواصل دعمها للفئات الأكثر احتياجاً المستفيدة من معاش تكافل وكرامة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية اتخذت حماية اجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية والتي لم تتوقف عند رفع المعاشات والمرتبات.

 

 وأشار إلى أنه تم تدشين عدد من المبادرات الرئاسية في الملف الصحي، مشيرا إلي أن مردود المبادرات الرئاسية تنموي في الأساس يشمل تنمية الفرد والأسرة والمجتمع.

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