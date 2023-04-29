تفاصيل لقاء العاهل الأردنى مع وفد الكونجرس ورئيس النواب الأمريكى

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وآليات تعزيزهما في مختلف المجالات.

وأشاد العاهل الأردني بدعم الولايات المتحدة والكونجرس الأمريكي للمملكة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

كما تطرق اللقاء إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة والعالم.

وأكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يمهد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء، ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، والسفير الأمريكي في عمان هنري ووستر.

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مدينة أريحا لليوم الثامن.. واشتباكات فى بيت لحم

ولليوم الثامن على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار مدينة أريحا، وتشديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز التي تقيمها على مداخل المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المداخل الرئيسية والفرعية بحواجز عسكرية، وتقوم بإيقاف مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

كما تقيم قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية على المدخلين الشماليين لأريحا "هيئة التدريب" و"المعرجات"، والمدخل الجنوبي للمدينة قرب مخيم عقبة جبر، والمدخل الشرقي.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت مؤخرًا سياسة إغلاق الحواجز وتشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية كإجراء عقابي.

ومساء الجمعة، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، فى مُحافظتى بيت لحم والخليل، الواقعتين جنوب الضفة الغربية المحتلة.