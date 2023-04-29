مقرر لجنة الدين العام: أمانة الحوار الوطنى حصرت القضايا التى وصلتها لمناقشتها

كشفت الدكتورة هبة واصل، مقررة لجنة الدين في الحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن الأمانة المركزية للحوار الوطنى، حصرت كافة القضايا التى وصلتها لمناقشتها خلال الجلسات.

وأضافت، أن الحوار الوطنى يستقبل كافة الآراء والمقترحات، لإنجاز توصيات مهمة تخدم جميع المصريين.

وتابعت: "حزب المصريين الأحرار بعد تلقى الدعوة من الأكاديمية الوطنية، عقد محور تدريب لثلاثة محاور التى أقرها الحوار الوطنى.. وتم حصر آراء أطياف المجتمع عن طريق الحزب لمشاركة المواطن مع الدولة".