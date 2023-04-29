محافظ الدقهلية: ضبط 55 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق.

ضبطت حملات من مديرية التموين في محافظة الدقهلية، 55 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق.

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير التموين، وتعليمات السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعلي حسن وكيل المديرية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين ومكافحة الغش التجاري.

كما تشكلت الحملات تحت إشراف محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، ومديري إدارات تمي الأمديد، وميت سلسيل، وبلقاس، ونبروه، وبني عبيد، والجمالية، والمنزلة، ومركز المنصورة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.





