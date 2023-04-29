الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خلال معبر أرقين

مراسل التليفزيون المصرى يوضح الجهود المبذولة لتسهيل عبور العائدين من السودان

السودان
السودان

أوضح رامي محمد، مراسل التليفزيون المصري، الجهود المبذولة على تسهيل عبور العائدين من السودان خلال معبر أرقين البري، قائلًا إن هناك استمرارًا في عملية إجلاء المصريين من السودان. 

وأضاف محمد خلال مداخلة عبر نشرة التاسعة، المذاعة عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك استمرارًا في تقديم الخدمات اللوجستية التي تقدمها الدولة المصرية، من جهود كبيرة لأكثر من مؤسسة وأجهزة، ولو تحدثنا عن وفود العديد من المواطنين بتجاوز أكثر من 6 آلاف مصري، وأكثر من 16 ألفًا من المواطنين السودانيين، وأصحاب الجنسيات الأخرى بأكثر من 50 دولة تم إجلاء الرعايا التابعين لها من خلال الإجلاء البري عبر معبر أرقين، أو معبر قسطل.

وأكد، أن هناك جهودًا كبيرة يبذلها الهلال الأحمر المصري بمساعدات طبية عن طريق الفرق الطبية المتحركة، وأيضًا المراكز الإغاثية الثابتة، وقيام هيئة الموانئ البرية والجافة بزيادة الأطقم الإدارية لتسهيل عملية المرور والتوافد والتأكد من أوراق التوثيق والتأشيرات، وقيام وزارة النقل الممثلة في هيئة السكك الحديدية باتخاذ اللازم تجاه العائدين من السودان.

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