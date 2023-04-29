"الوزراء": لا مساس بدعم الخبز فى الفترة المقبلة

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا مساس بدعم الخبز الفترة المقبلة، موضحًا أن مصر أصبحت من الوجهات العالمية المفضلة للسياح بفضل استقرار أوضاعها.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن هناك 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والحماية الاجتماعية على رأس أولويات الدولة المصرية.

وتابع: "هناك خطة لتدبير كل الاحتياجات ووجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين بأن مصر لن تتأخر ولن تطلب أي جدولة لسداد ديونها".