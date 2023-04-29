متحدث الوزراء: مصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حريص على تفقد المدن الصناعية باستمرار وتوجيه رسالة بأن الدولة المصرية تقف بكل قوة بجانب القطاع الخاص والصناعي، وتستمع بشكل مفصل إلى أي مطالب أو شكاوي.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن الدولة المصرية قادرة على سداد التزاماتها الدولية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء استغل جولته اليوم في مدينتي العاشر من رمضان والعبور للتطرق للرد على ما يتردد على احتمالات إخفاق مصر في السداد لأقساط القروض، مؤكدًا أن مصر لن تتخلف في سداد أي من التزاماتها المالية.