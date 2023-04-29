أمريكا تطالب الصين بوقف سلوكها الاستفزازى فى بحر الصين الجنوبى

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، السلطات الصينية، بضرورة وقف سلوكها الاستفزازي وغير الآمن في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

جاءت تصريحات واشنطن بعد أن اقتربت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين مؤخرًا من سفينة دورية فيليبينية ما كاد أن يتسبب في تصادمهما.

من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، صور الحادث بأنها تشير إلى مضايقات وترهيب الصين للسفن الفيليبينية في المنطقة المتنازع عليها، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال ميلر فى بيان له: "ندعو بكين إلى الكف عن سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة".

وأكد ميلر أن أي هجوم على القوات المسلحة الفيليبينية سيستدعي تفعيل الالتزامات الدفاعية الأمريكية.

وزير الدفاع الصيني: علاقات الصين وإيران تحظى بأهمية فائقة

وفى وقت سابق من اليوم، وصف وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، العلاقات بين بلاده وإيران بأنها مهمة، وأكد أن تطويرها بما فيها التعاون العسكري يحظى بأهمية فائقة واستراتيجية بالنسبة للصين.

وقال وزير الدفاع الصيني إن "رؤيتنا بشأن العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية عميقة وطويلة الأمد"، مضيفًا أن البلدين لديهما ثقة استراتيجية متبادلة ويدعوان للاستقلال.

وأوضح أن الصين دعمت دائمًا موقف إيران ضد العقوبات الأحادية، وتدين أي نوع من التدخل في شئون إيران، كما أنها تدعم وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال لي شانغ فو، إن لدى البلدين تعاونًا صادقًا وفعالًا ضد هيمنة بعض الدول.

وتابع: "نعتقد أن هنالك أفقًا جيدًا أمامنا وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلعب دورًا جيدًا وبناء في القضايا الإقليمية وندعم حل قضايا إيران مع جيرانها".

وفي معرض تهنئته بعضوية إيران في منظمة شنغهاي، أعرب لي شانغ فو عن امتنانه لطلب إيران الانضمام إلى "بريكس"، وأعلن عن أن الصين ستواصل تعاونها مع إيران فيما يتعلق بالسلام والاستقرار.