السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مستفيد من «حياة كريمة» بقرية «سيدى شبيب»: المبادرة أنشأت محطة للصرف الصحي

حياة كريمة
حياة كريمة

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال منظومة الصرف الصحي داخل القرى النائية والأكثر احتياجًا، كما قامت بإنشاء محطات جديدة لخدمة جميع السكان ، ووصلت المبادرة المياه النظيفة لجميع المنازل بعدما عانوا سكانها لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

إنشاء محطة صرف صحي جديدة 

«وصفى رحومة» يقطن في قرية «سيدى شبيب» التابعة لمحافظة مطروح، عانى كثيرًا هو وجميع سكان القرية بسبب انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة الناتجة عن تراكم مياه الصرف الصحي أمام المنازل وفي الشوارع  الرئيسية، وكان السبب هو تهالك منظومة الصرف الصحي داخل القرية، حتى أصبح حلمه الوحيد هو تطوير تلك المنظومة، وبين ليلية وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحقيق حلم السكان ، بعدما قامت بتطوير وإحلال منظومة الصرف الصحي وتجديد جميع الشبكات ، إلى جانب توصيل المياه النظيفة لجميع المنازل داخل القرية.

وقال «وصفي» لـ«الدستور» إن القرية في الماضي كانت تعانى من مشكلة الصرف الصحي، وانتشار المياه غير النظيفة أمام المنازل وفى الطرقات، ما جعل الحشرات والروائح الكريهة تحتل البيوت، لكن بعدما أتت مبادرة «حياة كريمة» تغير الوضع تمامًا، حيث عملت المبادرة على أنشأت محطة للصرف الصحي جديدة، وحققت حلم سكان القرية الذي استمر معهم لسنوات طويلة، ونتج عن ذلك تحسين  الحالة الصحية للأهالي، وأصبحت الشوارع نظيفة، واختفت الحشرات والروائح الكريهة من المنازل.

وأضاف أن المبادرة قامت بتوصيل خطوط وشبكات جديدة لمياه الشرب داخل جميع المنازل، وذلك الارتقاء بالسكان معيشيًا واجتماعيًا، مختتم بتوجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات لسكان القرية وأزاله أعباء الماضي، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة المواطنين داخل القرى النائية وأصبحوا ينعمون بحياة هادئة خالية من الأمراض والمتاعب.

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