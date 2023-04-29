الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عميد آثار القاهرة السابق: "الأفروسنتريك" وغيرهم من المحتلين يصنعون تاريخًا لهم من لا شىء

عميد كلية الآثار
عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة

قال الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار السابق بجامعة القاهرة، إن القصة في قضية الأفروسنتريك ليس الفرق بين البيض والسود، لأن الله جعلنا شعوبًا وقبائل لنتعارف، ولكن لا تدعوا شيئًا ليس لكم من البداية، فهناك مثلًا من يدعي أن النيل ملك لهم، ولكن النيل موجود منذ أكثر من ٢ مليون سنة، فلماذا لم تقم أي دولة يمر بها النيل حضارة كالحضارة المصرية القديمة؟.

وأضاف عميد آثار القاهرة السابق في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا ضد مقولة مصر هبة النيل ولا بد أن يقال مصر هبة المصريين، حيث إنه يمر على ١١ دولة ولا توجد حضارة ترقي للحضارة المصرية لأن المصريين هم بناة الحضارة".

وأكد حمزة أن الأفروسنتريك وغيرهم من المحتلين يختارون الأراضي المقدسة وذات الحضارة الكبيرة كي يصنعوا تاريخًا لهم من لا شيء، مشيرًا إلى أن المصريين لن ولم يسمحوا أن يتخطى أحد على أراضيهم ولا حضارتهم المصرية العريقة.

وناشد حمزة الإعلام المصري أن يسلط الضوء على الأساتذة الكبار والمؤرخين الذين على دراية كاملة بتاريخ بلدهم وعرضهم على جميع وسائل الإعلام المصري كي يوضحوا ويشرحوا للمصريين ولغير المصريين تاريخ مصر.

وكان المؤرخ الدكتور محمد حمزة سبق وقال إن "الأفروسنتريك" هي منظمة موجودة في شمال أمريكا أنشأت عام 1928 بسبب النزعة العنصرية الموجودة هناك بين البيض والسود.

الأفروسنتريك الدكتور محمد الحضارة المصرية القديمة الإعلام المصري الدكتور محمد حمزة

الأكثر قراءة

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلي Arryadia TNT

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

"الأعلى للآثار" يكشف سبب ارتفاع أسعار تذاكر دخول بعض المتاحف والمواقع الأثرية للأجانب

أعمال شغب تؤجل انطلاق الشوط الثانى من لقاء الترجى وشبيبة القبائل (صور)

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

قتلها بعد أيام من الزفاف...أسرة "آية" عروس طنطا تكشف مفاجآت مدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية