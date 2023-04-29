حبس شاب متهم بأداء حركات استعراضية بسيارته على طريق صلاح سالم

قررت نيابة مدينة نصر حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في عمل حركات إستعراضية بسيارته على طريق صلاح سالم.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة بعمل حركات استعراضية بالقاهرة.

تعود الواقعة عندما تم تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة بعمل حركات استعراضية بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة النزهة مُعرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد السيارة والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنه "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء".