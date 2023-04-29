السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأوقاف": اختبارات التصفية الأولية لمسابقة إيفاد رمضان 1445 للقراء (صور)

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء اختبارات التصفية الأولى الشفوية لمسابقة إيفاد رمضان للقراء لعام 1445هـ/ 2024.

وذكرت وزارة الأوقاف، في بيانها اليوم، السبت، أن المسابقة ستبدأ الأحد الموافق 7 مايو 2023، في المديريات الإقليمية، مع موافاة الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالنتيجة معتمدة خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الامتحان، تمهيدًا لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية، ويتوجب على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها.  

وأوضحت الأوقاف، أنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها، مع ملاحظة أن المتقدمين للمسابقة من الديوان العام ستُجرى اختباراتهم الأولية بمديرية أوقاف القاهرة، وهم: 

وزارة الأوقاف مسابقة إيفاد رمضان اختبارات التصفية الأولى لعام 1445هـ رمضان

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