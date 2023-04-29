السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بإصابة شخصين في مشاجرة بمنشأة ناصر

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات حبس 3 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية إصابة شخصين بمنشأة ناصر.

بداية بلاغ لوصول إخطار إلى قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة بوجود شخص مصاب بجرح في الظهر، وآخر باشتباه نزيف في المخ نتيجة حدوث مشاجرة.

بالفحص تبين مشادة كلامية بين المصابين وبين 3 أشخاص بحوزتهم سلاح أبيض، بسبب خلافات بينهم على أماكن البيع تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهمون على المصابين بالضرب باستخدام الأسلحة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بالجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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