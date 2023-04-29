وزيرة الهجرة: تشكيل لجنة لمناقشة عودة الطلبة المصريين من السودان

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة تواصل جهودها على مدار الساعة لإعادة المصريين من السودان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "نواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المصريين من السودان".

وأشارت إلى أن هناك ميناءين آخرين هما قسطل وأركين لنقل المصريين من السودان، منوهه بأن هناك العديد من المعابر لم يتم التعامل معها، لأنها تشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين.

وأوضحت، أن الهدف من تغيير منافذ عبور المواطنين هو الحفاظ على سلامتهم ولا يمكن أن تعرض الدولة حياتهم للخطر، لافتة إلى أن الدولة دائمًا ما تبحث عن الممرات الآمنة حتى يستطيع المواطنون الوصول إلى مصر بأمان.

وتابعت: "عكفنا على تشكيل لجنة دائمة لمناقشة وسائل عودة الطلبة المصريين من السودان ودمجهم في التعليم بمصر".