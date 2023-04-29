السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم: استهداف طائرات بسماء أم درمان بمضادات أرضية

استهداف طائرات بسماء
استهداف طائرات بسماء أم درمان

كشف عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بالخرطوم، عن تطورات الوضع خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أنه قبل قليل حلقت طائرات في سماء أم درمان، وتم استهدافها من قبل مضادات أرضية ولكنها لم تحدث أي أضرار.

 اشتباكات قوية بمدينة الحلفايا بالسودان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه كانت هناك اشتباكات بمدينة الحلفايا، بين قوات الجيش والدعم السريع وكانت اشتباكات قوية، وسمعت أصوات إطلاق رصاص.

وأشار إلى أن توجد أصوات للمدافع عن بُعد، ولكن الموطنين اعتادوا عليها في مناطق الشمال بأم درمان، مؤكدًا أن الخرطوم كذلك شهدت اشتباكات بالقرب من القصر الجمهوري.

وتابع، أن هناك اشتباكات هي الأكثر شدة منذ اندلاع الحرب وقعت في شمال الخرطوم بحري.

القاهرة الإخبارية طائرات القصر الجمهوري إندلاع الحرب شمال الخرطوم

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